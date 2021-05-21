Павел Буре оценил игру сборной России против Чехии на чемпионате мира по хоккею-2021: «У нас есть команда и характер»

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21 мая 2021, 21:56 Источник: Интерфакс

Павел Буре, фото: Alexander Wilf, globallookpress.com

Легендарный российский хоккеист Павел Буре оценил игру российский команды против Чехии на чемпионате мира по хоккею, стартовавшему в Риге. По мнению Буре, национальная команда была сильнее Чехии, а пропущенные голы являются следствием невезения и ошибок.

Как он заявил, "наша команда одержала очень важную победу". "Первая игра, тем более против сильного соперника, всегда задает тон. Сегодня мы больше владели шайбой, было хорошее давление в чужой зоне, и, самое главное – реализация моментов", - пояснил достоинства российских хоккеистов Буре.

Он отметил, что наши парни забивали шайбы и в большинстве, и в меньшинстве, и сборную не выбивали из колеи пропущенные шайбы. По словам Буре, это говорит - "у нас есть команда и характер".

Заслуженный мастер спорта СССР похвалил вратаря Александра Самонова, отметив, что он "в целом сыграл надежно в нужные моменты".

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