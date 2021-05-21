Сборная России победила Чехию со счётом 4:3 на чемпионата мира-2021 благодаря Михаилу Григоренко

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21 мая 2021, 21:16

фото: Vit Simanek, globallookpress.com

В Риге стартовал чемпионата мира по хоккею-2021. Хоккеисты сборной России обыграли команду Чехии в матче первого тура группового этапа мирового первенства со счётом 4:3.

У россиян шайбы забросили Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов. Отличился Михаил Григоренко, он забил решающую шайбу за 19 секунд до окончания матча.

В составе сборной Чехии шайбы провели Якуб Флек, Якуб Врана, Доминик Кубалик.

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