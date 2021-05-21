Челябинские футболисты сыграют с командой из Оренбурга
21 мая 2021, 12:20 Татьяна Михайлова
Матч «Челябинск» — «Оренбург-2» пройдет 23 мая.
В ближайшее воскресение в Челябинске встретятся футбольные команды «Челябинск» и «Оренбург-2». Игра пройдет на стадионе «Центральном», начало в 17 часов.
«Оренбург-2» — это дубль основной команды, играет в Профессиональной футбольной лиге относительно недавно. С южноуральцами они встречались на поле всего 3 раза, 2 раза побед одерживал «Челябинск». Каким будет исход воскресного матча сказать сложно, для ФК «Челябинск» он очень важен: команда бьется за место в верхних строчках турнирной таблицы.
Напомним, что в четырех последних играх южноуральские спортсмены одерживали победу. Сейчас клуб находится на пятой строчке турнирной таблицы первенства ПФЛ. ФК «Челябинск» играет в 4-й группе.
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