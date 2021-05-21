Станет ли Челябинск спортивной столицей

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21 мая 2021, 07:40 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Чего не хватает южноуральцам для громких побед.

Издание «Южноуральская панорама» опубликовало статью «И победа, и участие. Станет ли Челябинск столицей спорта». В ней приводятся мнения и рассуждения о том, как вывести спортивные команды области на новый уровень. В частности, поднимается вопрос об инфраструктуре: например, обеспеченность Челябинска спортивными объектами составляет 49%, больше всего городу не хватает физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами и универсальными спортзалами.

«Для любого вида спорта импульсом, толчком к развитию становится инфраструктура», — прокомментировал руководитель клуба дзюдо «Ичибан» Кирилл Денисов.

Одно из решений, которое предлагают тренеры и руководители спортивных школ и клубов, — создание в Челябинске дворца игровых видов спорта.

С полным текстом можно познакомиться на сайте издания.

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