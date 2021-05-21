Челябинцев приглашают на фестиваль дзюдо

Мероприятие пройдет в эти выходные.
IV летний фестиваль дзюдо клуба «Ичибан» пройдет 22 и 23 мая в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера. На мероприятии ждут около 1,5 тысячи гостей и 800 спортсменов со всего Южного Урала.
Торжественное открытие начнется в субботу, в 15 часов. Адрес — Челябинск, улица Университетская набережная, д.22 в.
В рамках фестиваля запланированы мультиспортивные соревнования «Приключения Дзюдоленда» для детей от 4 до 8 лет и состязания «Семья чемпионов», оба мероприятия пройдут в первый день, 22 мая.
В воскресенье, 23 мая, состоится турнир по борьбе среди воспитанников клуба дзюдо «Ичибан». На татами выйдут спортсмены 2006-2014 годов рождения, они сразятся в двух направлениях: борьба в стойке и борьба в партере.
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