На Всероссийский полумарафон

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20 мая 2021, 11:31

30 мая в городах России пройдёт одно из крупнейших спортивных мероприятий — полумарафон "ЗаБег". Краснодар также примет участие в стартах.



В прошлом году проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно. В этот раз организаторы намерены побить собственное достижение.



"В прошлом году на пробежку вышел 31 город. В этом году их будет 84. Мы собираемся стать крупнейшим полумарафоном мира с более 120 тысячами бегунов на трассах. Кубань — неотъемлемая часть всего бегового сообщества, и вклад атлетов юга РФ поможет поставить новый рекорд Гиннесса", — заявила руководитель проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу.



Как отметил Министр спорта региона Алексей Чернов, в Краснодарском крае бег пользуется огромной популярностью. На предстоящий забег, по словам главы ведомства, съедутся бегуны со всего региона. "Ребята соскучились по подобным стартам за время пандемии", — добавил Чернов.



В самом Краснодаре предполагаемое число участников забега составляет порядка 2,5 тысяч. В полумарафоне собираются принять участие и представители власти — как краевой, так и кубанской столицы.



Участники получат памятные сувениры — футболки и медали. Кроме того, как и в прошлые годы, по итогам полумарафона определится беговая столица России. На брифинге, посвящённом мероприятию, организаторы отметили, что у Краснодара есть шансы получить этот титул.

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