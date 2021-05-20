«Челбаскет» набирает игроков в детско-юношескую команду

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20 мая 2021, 08:01 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

На просмотр приглашаются юноши 2004/2005 года рождения.

Недавно баскетбольный клуб «Челбаскет» принял решение о создании в своей структуре двух детско-юношеских команд (юноши и девушки). По мнению менеджмента клуба, костяк «Челбаскета» должны составлять игроки с южноуральскими корнями. Сейчас в основной состав команды как раз входят воспитанники баскетбольных школ Челябинской области, детско-юношеские команды позволят продолжить эту традицию.

Только в Челябинске функционируют три специализированных баскетбольных школы. На открытые смотры клуб приглашает тех, кто хочет выйти на новый уровень и выступать под флагом «Челбаскета». Ближайший просмотр состоится 6 июня, на него приглашаются юноши 2004 и 2005 годов рождения.

Главный тренер детско-юношеских команд «Челбаскета» прокомментировал, что в рамках смотра будут оцениваться общее физическое состояние и выносливости, а также специфические умения: владение мячом, координация, баланс, игровое мышление.

«Мы готовы дать шанс каждому влиться в нашу «Победную стаю». Если этот опыт открытого просмотра будет удачным, в ближайшее время организуем и для девушек», — отметил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.

Начало открытого просмотра в 14 часов, место — спортивный корпус Дворца пионеров и школьников. Необходима предварительная регистрация на сайте.

Любите и играйте в баскетбол!

Подробности в официальных аккаунтах БК «Челбаскет»: «ВКонтакте», «Instagram».

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