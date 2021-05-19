Футболисты из Челябинска одержали победу над командой из Новотроицка
19 мая 2021, 14:49 Татьяна Михайлова
2 гола подряд забил южноуралец Марат Шайморданов.
Игра между клубами «Челябинск» и «Носта» (Новотроицк) состоялась 18 мая. Матч был выездным для южноуральских спортсменов, но этот факт и жаркая погода не помешали им блестяще одержать победу. Турнир начался размеренно, счет был открыт только на 29 минуте. Первый гол забил нападающий Игорь Беляков. Еще два очка были получены практически сразу же: полузащитник Марат Шайморданов забил на 31 и на 36 минутах.
До конца игры хозяевам поля так и не удалось отыграться, поэтому ФК «Челябинск» возвращается домой с третьей победой на выезде.
Добавим, что игра проходила в рамках 25-го тура Олимпа первенства России по футболу в Профессиональной футбольной лиге (группа 4).
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