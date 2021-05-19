Что ждет зрителей чемпионата России по компьютерному спорту

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19 мая 2021, 07:48 Татьяна Михайлова Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области

Фото предоставлено организаторами

Турнир пройдет 22-23 мая в Челябинске на базе ДС «Юность».

Организаторы чемпионата подготовили специальную программу для зрителей. У центрального входа во дворец спорта пройдет турнир по баскетболу среди женских и мужских команд, кроме этого, все желающие смогут покататься на скейтбордах — для этого областная федерация скейтбординга установит скейтпарк.

Также зрители увидят лайв-стримы и смогут попробовать себя в роли кибеспортсмена, сыграв в гоночный симулятор или стратегию. Еще одним мероприятием станет косплей-конвент, на котором участники предстанут в образах персонажей известных игр, книг, кино и мультфильмов.

Подробная информация о программе для зрителей опубликована на сайте министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Информационный партнер чемпионата – медиахолдинг «Гранада Пресс».

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программа

программа

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