Что ждет зрителей чемпионата России по компьютерному спорту

Турнир пройдет 22-23 мая в Челябинске на базе ДС «Юность».
Организаторы чемпионата подготовили специальную программу для зрителей. У центрального входа во дворец спорта пройдет турнир по баскетболу среди женских и мужских команд, кроме этого, все желающие смогут покататься на скейтбордах — для этого областная федерация скейтбординга установит скейтпарк.
Также зрители увидят лайв-стримы и смогут попробовать себя в роли кибеспортсмена, сыграв в гоночный симулятор или стратегию. Еще одним мероприятием станет косплей-конвент, на котором участники предстанут в образах персонажей известных игр, книг, кино и мультфильмов.
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