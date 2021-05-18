Чувашия. Бой без правил

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18 мая 2021, 15:30 Марина Галюченко

Фото: cоцсети

Самбо - кому в современной России неизвестен этот вид единоборства? Среди всех силовых видов спорта САМБО по праву занимает особое место. Это национальный вид единоборства, который был создан в Советском Союзе, официальной датой основания САМБО считается 16 ноября 1938 года. САМБО также единственный вид спорта, официальным языком которого является русский язык. В современной России САМБО уделяется особое внимание, как в популяризации этого единоборства, так и в поддержке со стороны руководства нашего государства.

Достижения в этом виде единоборств впечатляют и вызывают гордость за нашу страну. Конечно же за всеми победами спортсменов стоят их тренеры и руководители спортивных школ и Федерация САМБО России с региональными отделениями. Одной из лучших региональных Федераций по праву считается Чувашская Федерация САМБО. Возглавляет ее Селиванов Евгений. В мире самбистов Евгений Васильевич считается непререкаемым авторитетом. Он более пятидесяти лет жизни, с юного возраста, отдает свой опыт, знания этому спорту. В далеком 1967 году он пришел заниматься в спортзал и уже в 1972 г. заслужил звание Мастер спорта СССР. Пять лет упорных тренировок, побед в соревнованиях разного уровня позволили достичь ему серьезных результатов. С 1975 года Селиванов перешел на тренерскую работу в детско-юношескую спортивную школу и же через два года Евгений стал старшим тренером Чувашской Республики. За время тренерской работы в ДЮСШ он подготовил 427 кандидатов в мастера спорта, 58 мастеров спорта, 5 мастеров спорта международного класса.

С 2000 года Евгений Селиванов возглавил Федерацию САМБО в Чувашской Республике. И с этого времени этот вид спорта стал активно и стремительно развиваться в Чувашии. Открыты школы в ряде районов Республики, спорсмены-самбисты из Чувашии становились победителями и призерами российских и мировых соревнований. С 2010 года по инициативе Селиванова в Чувашской Республике открыты спортивные классы по САМБО в нескольких школах в городах Чувашии.

Селиванов внес большой вклад в развитие САМБО не только в своей Республике, но и в Российской Федерации, а также и на мировой спортивной арене. До недавнего времени он возглавлял коллегию спортивных судей Международной Федерации САМБО FIAS. А также более 35 лет проработал со сборными командами СССР и России.

В 2010 году Евгений стал одним из основных организаторов финала Чемпионата Европы по дзюдо среди клубных команд, который впервые прошел в России в Чебоксарах.

В феврале 2020 в Чебоксарах, впервые за всю историю чувашского САМБО был проведен Чемпионат России по данному виду спорта. Организатором этого чемпионата и его идейным вдохновителем был Евгений Селиванов. Чемпионат был посвящен двум знаковым датам 100-летию образования Чувашской Республики и 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. По оценкам специалистов этот чемпионат по уровню организации и проведению стал лучшим в России за последние пять лет. На этом Чемпионате присутствовал недавно назначенный Глава Республики Чувашии О.Николаев, который отметил высокий уровень подготовки и проведения мероприятия.

И вот именно этот вид спорта и человек, который поднял на высокий международный уровень! Чувашию должен был быть гордостью небольшой Республики, так как в процентном отношении спортсменов-самбистов Чувашия занимает одно из лидирующих мест по Российской Федерации. И у Евгения Селиванова была уверенность что новый Глава Республики всецело станет поддерживать Республиканскую Федерацию САМБО, как приоритетный ид спорта в Чувашии. Но что-то пошло не так. Пандемия перевернула спортивный мир САМБО в Чувашии с ног на голову. Евгений Селиванов создал в Чебоксарах спортивную школу олимпийского резерва по дзюдо и САМБО, куда пригласил самых лучших тренеров, которых он воспитал и привил им ответственность за свою работу. Надо отметить, что Селиванов весьма строгий и ответственный руководитель, который сформировал жесткие правила организации учебного процесса и многие российские спортивные школы взяли на вооружение принципы работы чувашской Федерации САМБО. Им была выстроена четкая схема работы не только с тренерами и учениками, но и финансовая отчетность и организационные мероприятия, а также взаимодействие как с руководством Республики, так и руководством Федерации САМБО и региональными отделениями в различных городах РФ. Все бывшие Главы Республики всегда поддерживали инициативы и начинания выдающегося Руководителя Федерации САМБО Чувашии и откликались на все его предложения по развитию спорта в республике. И вновь назначенный Глава Чувашии также уверял авторитетного тренера в своей поддержке. Надо отметить, что Селиванов для развития спортивных достижений своих учеников не только находил внебюджетные средства, но вкладывал и свои финансы в поддержку спортсменов.

В 2020 году на весь мир обрушилась пандемия, и многие страны ушли в режим самоизоляции. Больнее всех самоизоляция ударила по спортивному сообществу. Без тренировочного режима теряется уровень подготовки к соревнованиям, да и организм спортсмена не сразу перестраивается в режим паузы.

Вот именно в это время на должность руководителя СШОР № 10 министерством спорта Республики назначен Кудрявцев А.Л. Человек мало того что без особых заслуг в спорте, без серьезного опыта административного управления (последняя его должность была — уборщик!), из абсолютно другого вида единоборств, но зато Кудрявцев дружит с Министром спорта Чувашии Петровым В.В. Сам Петров указом Главы Республики был назначен 14.05.2020. Заметим, что до такого скоростного назначения Кудрявцева руководителем школы олимпийского резерва с 2011 года был главный тренер Чувашской сборной Малов Сергей. Он заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, награждался неоднократно почетными грамотами и благодарностями от руководства Республики за большой вклад в развитие САМБО в Чувашии. За все годы руководства школой им были подготовлена целая плеяда победителей и призеров чемпионатов России, Европы и Мира. Лишь за последние три года его воспитанники становились победителями чемпионатов Мира и Европы, 18 спортсменов из СШОР №10 входят в состав сборной России в различных возрастных категориях. Впечатляют результаты. А сколько ребят и девчонок, которые вдохновлены результатами своих земляков, ушли с улиц пришли в зал школы и с огромным удовольствием посвящают себя национальному спорту. Причем занимаются они бесплатно. Но! У Малова истекал срок действия контракта и он подал в Министерство спорта заявку на продление контракта. Да не тут-то было. Как-то, видимо, ситуацию с пандемией руководство Республики, а именно новый министр спорта Чувашии использовал в своих, одному ему ведомому интересах и назначил своего хорошего знакомого Кудрявцева, который занимался карате, руководителем спортивной школы олимпийского резерва № 10. Карате и САМБО это два разных вида спорта и если САМБО — это наш российский вид единоборств со своей знакомой философией, то карате — это коммерческий вид спорта и особой платформы для воспитания патриотических чувств там нет. Причем, когда такое назначение для спортивного сообщества стало неожиданным, Селиванов напрямую поинтересовался у Главы Республики, почему именно Кудрявцев, тот пообещал разобраться в этом вопросе, но, по-видимому, аргументы министра спорта были почему-то более весомыми. И Николаев в устном разговоре с Селивановым сказал, что пусть Кудрявцев остается руководителем СШОР. Заметим, что назначение Кудрявцева было формальным и не соответствовало требованием по назначению. По обращению в Прокуратуру Республики от руководства Федерации САМБО Чувашии была проведена прокурорская проверка и Кудрявцева отстранили от должности руководителя. Справедливость восторжествовала? Нет! Чудесным образом, министр спорта В.В.Петров приказом за 296-Л назначает исполняющим обязанности руководителя Спортивной школы олимпийского резерва № 10 юрисконсульта Ошманову Н.Н. То есть Министр спорта решил, что в Чувашии не нашлось достойного тренера, опытного в делах организации тренировочного и административного процессов, которого можно было бы назначить на должность руководителя ШКОЛОЙ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА по САМБО! Сергея Малова уже списали со счетов с его всеми заслугами. А вот дама — юрист запросто может быть руководителем, хотя бы и временным. Но Кудрявцева эта новоиспеченная ИО назначает начальником АХЧ. И во исполнение требований Прокуратуры Чувашии Кудрявцев подает документы на конкурс. На этот же конкурс подают документы заслуженный тренер Чувашии С.Малов; мастер спорта России по САМБО, тренер высшей категории С.Пегасов и методист СШОР № 10 с большим опытом работы И.Софронов. Достойные кандидаты, опытные, знающие досконально все тонкости организационного процесса именно этого вида спорта. Но! Конкурс выигрывает Кудрявцев! Кем он только не работал в своей жизни - и сварщиком, и сторожем в Доме Моды, и воспитателем, и педагогом организатором, и руководителем кружка. С 2012 по 2017 вообще занимал впечатляющую должность дворника в школе №57! С 2017 по март 2020 дорос до должности уборщика служебных помещений в этой же школе! А вот с мая по ноябрь 2020 стал важной персоной — директором АУ СШОР № 10 по самбо и дзюдо Минспорта Чувашии. Вот именно во время пандемии, когда все жили в режиме самоизоляции. В ноябре Прокуратура Республики при наличии нарушений с назначением на должность отменила это назначение. Но вот конкурс выиграл все-таки Кудрявцев при чьем-то попечительстве и «внушительном» послужном списке своих должностей. Понятно, что его рабочий стаж это формальность, а главная его работа была тренерская по каратэ на платной основе. Конечно же это назначение и победа в конкурсной борьбе человека, далекого от мира самбо и дзюдо не могла не возмутить руководителя Федерации САМБО Чувашии Е.Селиванова, весь тренерский и административный состав СШОР №10, а главное спортсменов и их родителей. Все, что было наработано годами и что в дотационной Республике было достоянием Чувашии было отдано в руки нахрапистого ИО руководителя и его попечителям. Родители, возмущенные негативными последствиями столь нелепого назначения написали письма, собрав более восьмисот подписей в адрес Президента нашей страны, указав на абсолютную некомпетентность нынешнего руководства СШОР № 10. Гордость Чувашии - Вера Лоткова, мастер спорта международного класса, неоднократная чемпионка мировых, европейских и российских соревнований, не справившись с психологическим давлением со стороны Кудрявцева была вынуждена уехать из Чувашии и выступать за Екатеринбург. В беседе с нашим корреспондентом эта знаменитая чебоксарская красавица не сдерживала слез от вопиющей несправедливости, которая сейчас творится в СШОР № 10. Впервые за долгую историю самбо в Чувашии республиканские спортсмены вернулись с Чемпионата России без наград! Психологическое давление на тренеров, спортсменов деморализует их и снижает результативность их былых заслуг. А Кудрявцев ведет себя, как слон в посудной лавке — крушит все, то, что создавалось годами командой во главе с легендарным в мире самбо Евгением Селивановым. И вместо того, чтобы наладить взаимодействие с руководителем Федерации самбо Чувашии, Кудрявцев пишет пасквили на Селиванова, обвиняя его и в коррупции, и в нецелевом использовании средств и еще в многочисленных и надуманных им грехах! Спортивный мир самбо Чувашии трясет. На защиту чести и достоинства Селиванова встают и депутаты Государственно Думы и руководители Федерации САМБО России. В частности в интервью нашему корреспонденту Директор Центра олимпийской подготовки Краснодарского края, вице-президент Федерации самбо России, заслуженный тренер России Рудольф Бабоян отметил, что такое положение в Федерации самбо Чувашии недопустимо. И по его мнению удар нацелен именно на Селиванова, так как Евгений масштабная и сильная личность, взыскательный и бескомпромиссный человек, он гордость Чувашии и настоящий патриот своей Республики. А такие люди весьма неудобны и Селиванов не допустит, чтобы в его Республике коммерческий вид спорта победил национальный вид спорта. Рудольф Бабоян подчеркнул, что заслуги Селиванова не только в воспитании спортсменов, тренеров, но и в алгоритме уникального учебного процесса, который взят за основу многими подобными спортивными школами.

А что же Глава Республики? Ведь это в его Республике разрушают Кудрявцев и иже с ним достояние этой спортивной гордости — самбо Чувашии! И не пора ли взглянуть на тех глав регионов, которые развивают национальный вид спорта в своих краях, Республиках и областях. Небольшой пример — Краснодарский край - масштабное открытие центров, спортивных школ и классов не только в городах, но и в селах, райцентрах. Ведь как это важно прививать детям любовь к Родине через национальный вид спорта. Вот в этом и есть патриотическое воспитание будущего нашей страны! Именно этому и посвящает всю свою жизнь Евгений Селиванов.

Уважаемый господин Глава Республики Чувашия, Олег Алексеевич, не позволяйте временщикам разрушить то, что составляет национальную гордость Вашей родной Чувашии. Чувашское самбо уже давно стало примером истинной гордости за Республику. Надолго ли, если Кудрявцев заменит многочисленных спортсменов - самбистов на коммерческих каратистов?

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