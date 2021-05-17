«ВТБ Арена» и «ВЭБ Арена»: особенности и факты

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17 мая 2021, 16:51 Александр Сенников

Фото: cоцсети

В столице еще с начала XX века играют в футбол. Для игры использовали специальные площадки, где на трибунах сидели и стояли, наблюдая за ней, зрители, а футболисты бегали по полю.

Со временем простые стадионы архитекторы и инженеры превращали в сложнейшие сооружения, с навесами над трибунами и целыми комплексами для тренировок, руководств клубов и не только.

На сегодняшний день в Москве все четыре клуба, представленных в Российской Премьер лиге, обладают собственными стадионами: «РЖД Арена» у Локомотива, «ВЭБ Арена» у ЦСКА, «Открытие Арена» у Спартака и «ВТБ Арена» у Динамо. Чем же уникальны футбольные стадионы Динамо и ЦСКА?

Новейший стадион принадлежит московскому Динамо – «ВТБ Арена» была введена в эксплуатацию еще в ноябре 2018 года, однако из-за проблем с газоном первым футбольный матч на Центральном стадионе имени Льва Яшина был сыгран лишь 26 мая 2019 года. Очень интересным является планировка и дизайн стадиона: на весь стадион один большой экран для отображения счета и игры, отапливаемые помещения около трибун, превосходная акустика.

Арена была построена по проекту нидерландского архитектора Эрика Ван Эгераата и включала в себя не только центральный футбольный стадион имени Льва Яшина, но и хоккейную арену. Это уникальное сооружение, которому нет альтернатив во всей России! И при этом заполняемость всего комплекса может достигнуть почти 40 тысяч. Конкретно футбольного стадиона – 25 тысяч.

Также арена может использоваться и для иных целей: от концертов до баскетбола. Пожалуй, что выделяет всю «ВТБ Арену» среди других московских арен и стадионов – это её универсальность и концептуальный дизайн с экраном вдоль фасада.

Стадион братского для Динамо клуба – ЦСКА – также крайне самобытен и уникален.

«ВЭБ Арена» по факту является исключительно футбольным стадионом. Но она так же может быть адаптирована под иные культурные мероприятия – как, например, концерты. Архитекторами стали Дмитрий Буш и Андрей Боков.

Как футбольный стадион «ВЭБ» соответствует всем необходимым требованиям: качественный газон, сидячие места, точки питания и не только. Вместимость 30 тысяч зрителей никак не затрудняет работу стадиона даже в дни больших матчей, широких проходов и удобных выходов посетители без серьезных проблем смогут выйти с арены. За счет прямоугольной формы почти с любого места видно все поле, в том числе и благодаря близкому расположению к полю.

Первый матч был сыгран 10 сентября 2016 года. В нем ЦСКА обыграл грозненский «Терек» (сейчас «Ахмат») со счетом 3:0. Любопытно, что чуть больше чем через год, в матче Лиги Чемпионов УЕФА команда обыграла дома «Бенфику» со счетом 2:0, благодаря чему легендарный вратарь команды Игорь Акинфеев прервал свою серию из 11 лет без «сухих» матчей в еврокубках.

Определенно, самая выразительная часть «ВЭБ Арены» - её башня. Один из углов арены занят 38-этажной башней, которая символизирует победу ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005 году. Там расположен офис, где функционирует руководство клуба, а часть помещений пока еще не использована. Башня четко вписана в общий дизайн арены, особенно стильно она выглядит вечером или ночью, когда темные стекла отражают свет подсветки и крупную надпись спонсора на верхушке сооружения.

Арены двух столичных клубов выглядят впечатляюще – размеры действительно большие. Но также они гармонично вписываются в городскую среду и не нарушают облик города. Это ли не лучшая характеристика дизайна арен?

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