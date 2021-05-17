Молодые дзюдоисты Южного Урала привезли 10 медалей из Тюмени

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17 мая 2021, 12:35 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено центром олимпийской подготовки по дзюдо

Спортсмены приняли участие в турнире памяти Героев Отечества.

По итогам прошедшего в Тюмени соревнования на счету команды Челябинской области 10 наград. Никите Крутикову удалось завоевать золото; Егор Лимонов, Ольга Амирбекова и Кира Тамазаева получили серебряные медали, а Савелий Ходырев, Иван Епишкин, Игорь Сушан, Антон Исаков, Мария Безносова и Арина Бисенова — бронзовые.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны и Герои России. В турнире участвовали представители 12 регионов, в том числе уральские спортсмены. Старший тренер юношеской сборной Челябинской области Сергей Лепихин прокомментировал, что команда Южного Урала была на них одной из сильнейших. Он поблагодарил тренеров Константина Глухова, Андрея Мудрого и Дениса Шенерта, а также руководство Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера, которое направило сборную на турнир.

Добавим, что данный турнир является одним из заключительных соревнований всероссийского уровня в этом сезоне. Впереди спортсменов ждет летний тренировочный период. В августе юношеская сборная региона планирует выступить на Кубке ММК в Магнитогорске, а уже в сентябре в центре олимпийской подготовки состоится первенство Челябинской области.

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