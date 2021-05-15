Антон Слепышев будет капитаном сборной России на чемпионате мира в Риге

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15 мая 2021, 22:56

Антон Слепышев, фото: vk.com/slep58

Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев будет капитаном сборной России на чемпионате мира по хоккею, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

ТАСС в субботу, 15 мая, передало эту информацию со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

Эта информация уже появилась на сайте федерации.

Защитник магнитогорской команды «Металлурга» Егор Яковлев, который был капитаном команды на заключительном, четвертом этапе хоккейного Евротура, не включен в предварительный состав на чемпионат мира.

Сегодня сборная России по хоккею потерпела второе подряд поражение в Евротуре в Чехии. Команда Валерия Брагина уступила хозяевам чешского этапа хоккейного Евротура в заключительной игре со счетом 0:4.

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