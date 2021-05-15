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15 мая 2021, 19:59 Источник: Говорит Москва

Георгий Черданцев, фото: twitter.com/cherdantsev

Спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал о своей зарплате. По мнению Черданцева, зарабатывает он «до смешного мало». Комментатора телеканала «Матч ТВ» Георгия Черданцева спросили, зарабатывает ли он от 600 тысяч до одного миллиона рублей в месяц.

Черданцев считает, что у спортивного комментатора такого уровня как он, доход должен быть больше миллиона рублей. Он сказал это с учётом его профессиональных качеств и статуса. Зарплата комментатора зависит от качества работы и прибыли от рекламы.

Черданцев привёл в пример итальянского журналиста, который ведёт подобное шоу о футболе и в год зарабатывает 500 тысяч евро. «Я не понимаю, почему у нас такое уничижительное отношение к зарабатыванию денег», — сказал комментатор.

По признанию Черданцева, он один содержит семью и своих родителей, никаких накоплений у мужчины нет.

«Считаю, что я зарабатываю до смешного мало — с моим опытом работы, моим статусом и количеством рекламы, которую генерирует программа "Все на матч"», - сказал известный спортивный комментатор

в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью».

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