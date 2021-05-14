Россиянки-синхронистки Светланы Ромашина и Колесниченко стали победительницами чемпионата Европы

Россиянки-синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали победительницами чемпионата Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Венгрии в Будапеште.
Выступление россиянок оценили в 97,9000 балла, у Ромашиной и Колесниченко - лучший результат в произвольной программе дуэтов. Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук. Их результат - 94,3333 балла. На третьем месте австрийские синхронистки Анна-Мария Александри и Эйрини Александри.
Две Светланы завоевали второе золото подряд на этих соревнованиях. Накануне Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу.
Россияне успешно выступают в Будапеште. Сегодня в произвольной программе микст-дуэтов золото выиграли россияне Александр Мальцев и Олеся Платонова. Серебро завоевали испанцы Пау Рибес Кулья и Эмма Гарсия, третье – итальянцы Николо Ольяри и Изотта Спортелли.
Российский спортсмены завоевали 8 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, и сборная России лидирует в общем зачете. Второе место занимает Италия,третье – Украина.
27-летняя Светлана Колесниченко - олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 8-кратная чемпионка Европы. Выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях
31-летняя Светлана Ромашина в сборной Российской Федерации с 2005 года, одна из самых титулованных спортсменок в истории синхронного плавания.
Ромашина - пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы. Выступает в дуэте с Натальей Ищенко и со Светланой Колесниченко, а также в соло и группе.
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