Россиянки-синхронистки Светланы Ромашина и Колесниченко стали победительницами чемпионата Европы

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14 мая 2021, 17:03

Светланы Ромашина и Колесниченко, фото: vk.com/svetakolesnichenko

Россиянки-синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали победительницами чемпионата Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Венгрии в Будапеште.

Выступление россиянок оценили в 97,9000 балла, у Ромашиной и Колесниченко - лучший результат в произвольной программе дуэтов. Второе место заняли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук. Их результат - 94,3333 балла. На третьем месте австрийские синхронистки Анна-Мария Александри и Эйрини Александри.

Две Светланы завоевали второе золото подряд на этих соревнованиях. Накануне Ромашина и Колесниченко выиграли техническую программу.

Россияне успешно выступают в Будапеште. Сегодня в произвольной программе микст-дуэтов золото выиграли россияне Александр Мальцев и Олеся Платонова. Серебро завоевали испанцы Пау Рибес Кулья и Эмма Гарсия, третье – итальянцы Николо Ольяри и Изотта Спортелли.

Российский спортсмены завоевали 8 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, и сборная России лидирует в общем зачете. Второе место занимает Италия,третье – Украина.

27-летняя Светлана Колесниченко - олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 8-кратная чемпионка Европы. Выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях

31-летняя Светлана Ромашина в сборной Российской Федерации с 2005 года, одна из самых титулованных спортсменок в истории синхронного плавания.

Ромашина - пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 10-кратная чемпионка Европы. Выступает в дуэте с Натальей Ищенко и со Светланой Колесниченко, а также в соло и группе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Romashina (@svetlanaromashina)

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