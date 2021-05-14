Федерация фигурного катания не включила в состав сборной России на олимпийский сезон Загитову и Медведеву

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14 мая 2021, 16:24 Источник: ТАСС

Алина Загитова, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России не включил олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву в состав национальной команды на сезон-2021/22. Гендиректор федерации Александр Коган сообщил, что списки фигуристов для подготовки к олимпийскому сезону утверждены исполкомом 13 мая и будут опубликованы Минспортом.

По словам Когана, Загитовой и Медведевой в списках нет. Они не вошли в состав в соответствии с критериями Минспорта.

18-летняя Алина Загитова - чемпионка Олимпийских игр-2018 года в личном турнире, серебро в командных соревнованиях. Алина - чемпионка мира и Европы, выигрывала финал Гран-при, серебряную медаль европейского первенства. Ученица Этери Тутберидзе приостановила карьеру в 2019 году.

21-летняя Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира, завоевала две серебряные награды Олимпийских игр (одиночное катание и командный турнир), бронзу чемпионата мира, две золотые и одну серебряные медали чемпионатов Европы. В прошлом сезоне Евгения приняла участие в контрольных прокатах сборной России, но не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции.

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