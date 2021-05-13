В Челябинске состоятся соревнования по спортивному ориентированию

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13 мая 2021, 13:15 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото В. Шишкоедова (архив «Южноуральской панорамы»)

23 мая в городе пройдет «Российский Азимут».

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 2 тысяч спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорта Челябинской области. Центральный старт будет организован на территории лыжной базы, расположенной по адресу ул. Лесопарковая, д. 2а.

Будут организованы спортивные и массовые забеги. Участники смогут выбрать дистанции от 1,5 до 5 километров. Детей ждет отдельный забег «Лабиринт». Лучшим спортсменам вручат награды от Минспорта РФ.

Добавим, что в этом году всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» будут посвящены 90-летию спортивного комплекса ГТО.

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