Южноуральским боксёрам показали кузницу чемпионов

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12 мая 2021, 07:01 Андрей Зубанов

Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

Перед Днём Победы состоялась поездка юных боксёров из школы бокса «Алмаз», находящейся в Челябинске, в Екатеринбург. Там для спортсменов организовали экскурсию по Академии единоборств, готовящей рукопашников мирового уровня.

В программе для подростков был предусмотрен ряд событий: знакомство со спортивными залами и тренажёрами, мастер-класс от олимпийского чемпиона Евгения Тищенко, и даже посещение боксёрского профессионального поединка. Россиянин Магомед Курбанов вышел на поединок с британцем Лиамом Смитом в рамках турнира RCC Boxing Promotions. Курбанов по итогам боя был признан победителем, и стал интернациональным чемпионом по версии WBO.

Ребятам, для которых была организована поездка, в конце мая предстоит во всероссийском боксёрском турнире, который пройдёт в Челябинске в конце мая. Евгений Тищенко убеждён, что прошедшее занятие пойдёт им на пользу в предстоящих схватках: «Если бы в своё время для меня, как сегодня для парней, провел тренировку олимпийский чемпион, было бы просто здорово. Немножко скучаю по тем временам, когда сам был в таком возрасте. Что касается самого занятия, старался показать что-то интересное из области профессионального бокса. Думаю, частичка моего опыта пойдёт им на пользу».

Более подробно ознакомиться с прошедшей экскурсией можно на страницах «Южноуральской панорамы». Она посвятила этому событию подробный фоторепортаж.

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