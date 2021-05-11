Керлингистка сборной России Алина Ковалёва: придётся ехать за «золотом» на Олимпиаду

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11 мая 2021, 20:06 Ирина Галибина

Фото: cоцсети

Женская сборная по кёрлингу в этом году выступала без флага. Девушки устроили настоящую борьбу за золотые медали. Они завоевали серебряные медали, повторили лучший результат в истории.

Симпатичные и успешные девушки уже десять лет входят в число лидеров мирового керлинга. С 2014-2018 год сборная завоевала четыре бронзы и одно серебро. В то время состав был другим, скип Анна Сидорова, а Алина Ковалёва в запасных. В этом году все поменялось, Ковалёва обыграла Сидорову в борьбе за право представлять Россию. Состав сборной на чемпионат мира был такой: Алина Ковалёва (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Команда в первом этапе одержала 11 побед в 13 матчах. После женская сборная со счетом 8:7 обыграла Швецию. В финале со Швейцарией не повезло (2:4).

Алина рассказала, что она рада серебру, но «обидно проигрывать в финале, хотелось забрать золото». Ковалёвой не помешали нервы, а то, что команда выступала без флага не сыграло никакой роли на результат игры. Керлингистка за свою игру поставила бы двойку, а где-то и единицу. А команде 5 из 5: «девчонки — огромные молодцы. Они потрясающе отыграли этот чемпионат». Также Алина Ковалёва упомянула: «Придётся ехать за золотом».

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