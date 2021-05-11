Автоспортсмены Южного Урала показали мастерство скоростного вождения

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11 мая 2021, 13:19 Татьяна Михайлова Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

Фото — пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области впервые состоялись показательные выступления драг-рейсеров. Мероприятие было посвящено Дню Победы.

Показательные выступления автоспортсменов в дисциплине «драг-рейсинг» — это заезды скоростных автомобилей на специальной закрытой площадке, расположенной вдали от дорог общего пользования и жилых кварталов. На Южном Урале такой площадкой стал аэродром «Калачево». Мероприятие было призвано мотивировать автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, осознавать опасность скоростного вождения и выплескивать адреналин только на оборудованных трассах.

Участниками заезда стали 100 водителей, их задачей было как можно быстрее преодолеть дистанцию в 300 метров. Главными критериями отбора автоспортсменов стало соблюдение правил: регистрация автомобиля, наличие права на управление транспортным и страхового полиса, отсутствие тонировки. Соответствие этим условиям было проверено по базам ГИБДД.

Для юных зрителей была организована «Лаборатория безопасности». Преподаватели Центра дополнительного образования детей научили ребят, как правильно переходить дорогу, управлять самокатом и велосипедом.

Добавим, что организаторами показательных выступлений стали Управление Госавтоинспекции по Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту региона, ДОСААФ и Федерация автомобильного спорта Южного Урала.

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