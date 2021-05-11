Футболисты «Челябинска» дважды победили в выездных играх

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11 мая 2021, 11:07 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Спортсменам удалось забить пять голов, а пропустить только один.

В рамках Олимпа первенства России по футболу в ПФЛ (группа 4) южноуральцы сначала обыграли «Динамо» (Барнаул) со счетом 3:0.

Затем последовала еще одна победа. Матч «Челябинск» — «Новосибирск» был напряженным с самого начала: ни одна из команд не хотела уступать, в первом тайме не было ни одного гола. На 54-й минуте челябинец Никита Печенкин открыл счет и почти сразу еще одному игроку «Челябинска» Егору Дорохову удалось забить второй гол в ворота соперника. «Новосибирск», для которого матч был домашним, смог отыграть только один гол. В итоге южноуральцы победили со счетом 2:1.

Таким образом, ФК «Челябинск» набрал 6 из 6 возможных очков. В двух выездных играх клуб смог показать хороший результат: забил пять голов, а пропустил только один.

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