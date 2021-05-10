Четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила карьеру

Четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила профессиональную карьеру. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщил тренер сборной Тюменской области, которую представляла спортсменка.
«Она завершила карьеру. После операции на позвоночнике она не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться», - пояснил он.
Напомним, что последний раз Ирина Старых выступила на Кубке мира в марте 2020 года. Победы на чемпионатах Европы 33-летняя спортсменка одерживала в 2013 и 2017 гг. В последние годы у биатлонистки неоднократно случался рецидив травмы спины. В сентябре прошлого года она была прооперирована.
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