БК «Челбаскет» выиграл у «Русичей» со счетом 105:74

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11 марта 2021, 12:53 Татьяна Михайлова

Челябинцы одержали победу над курчанами в рамках второго раунда регулярного Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. Соревнования проходят в столице Южного Урала.

Хозяева площадки перехватили инициативу с самого начала матча, итоговый счет — 105:74. Лучшим игроком признан Никита Перцев.

«Очень рад, что первую победную «сотню» в этом сезоне мы забили при поддержке наших болельщиков, — отметил главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин. — Домашний тур – это не только возможность, но и большой вызов и ответственность особенно для наших молодых парней».

Первый день соревнований был успешным для ставропольского «Динамо» (84:65 по итогам игры с липецким «Мицубаскетом») и тобольского «Нефтехимика» (85:68 в матче против ростовского «Барс-РГЭУ»).

11 марта болельщиков ждут 3 игры:

15.30: «Динамо» (Ставрополь) – «Русичи» (Курск);

18.00: «Челбаскет» (Челябинск) – «БАРС – РГЭУ» (Ростов – на - Дону);

20.30: «Нефтехимик» (Тобольск) – «МицуБАСКЕТ» (Липецк).

Соревнования проходят во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской. Билеты можно приобрести на сайте chel.kassy.ru, в городских зрелищных кассах, при входе на мероприятие. Билет действителен на один день проведения соревнований (три матча). 50% от общего сбора с продаж билетов будут направлены на развитие детского баскетбола. Прямая трансляция матчей БК «Челбаскет» ведется на телеканале Ural1 и в официальных аккаунтах клуба, все матчи турнира доступны к просмотру на сайте РФБ.

Информационный партнёр клуба «Челбаскет» — медиахолдинг «Гранада Пресс»

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