43 спортплощадки отремонтированы в Челябинске

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10 марта 2021, 16:39 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина ("Вечерний Челябинск")

Активный образ жизни ведет почти половина жителей. На пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс», начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников рассказал, как ремонтируются и содержатся спортивные объекты.

За прошедший сезон в городе обновлены 43 площадки, на 10 появилось современное освещение, что особенно было актуальным для занятий зимними вечерами. Ожижадется, что в 2021 году работа продолжится, будут обновлены около 20 объектов.

На дворовых спортплощадках челябинцы могут заниматься бесплатно. Тренировки ведут инструкторы МБУ «Спортивный город». Зимой организовывается обучение хоккею, а в теплое время года — футболу, баскетболу и общефизической подготовке.

Добавим, что всего на территории Челябинска насчитывается 876 спортивных площадок.