Хоккеист Казионов не справился с управлением своего Porsche. Автомобиль пробил стену паркинга и завис над землей

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9 марта 2021, 21:43

фото: pixabay.com

Хоккеист Денис Казионов не справился с управлением своего автомобиля Porsche на парковке в одном из жилых кварталов на Коломенской улице в Москве. Автомобиль в результате пробил стену паркинга на уровне третьего этажа и завис над землей.

Об этом инцидента сообщили в департаменте транспорта Москвы. Денис Казионов рассказал изданию Sport24, что в тот момент в автомобиле с ним находились жена и ребенок. К счастью, никто из семьи хоккеиста не пострадал. Автомобиль, застрявший в стене, вытащили специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам спортсмена, причиной потери им управления машиной стал скользкий бетонный пол.