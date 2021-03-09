Хоккеист Казионов не справился с управлением своего Porsche. Автомобиль пробил стену паркинга и завис над землей
9 марта 2021, 21:43
Хоккеист Денис Казионов не справился с управлением своего автомобиля Porsche на парковке в одном из жилых кварталов на Коломенской улице в Москве. Автомобиль в результате пробил стену паркинга на уровне третьего этажа и завис над землей.
Об этом инцидента сообщили в департаменте транспорта Москвы. Денис Казионов рассказал изданию Sport24, что в тот момент в автомобиле с ним находились жена и ребенок. К счастью, никто из семьи хоккеиста не пострадал. Автомобиль, застрявший в стене, вытащили специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
По словам спортсмена, причиной потери им управления машиной стал скользкий бетонный пол.
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