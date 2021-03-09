Агентство Kyodo: власти Японии намерены провести Олимпиаду-2020 без болельщиков-иностранцев

В Японии власти собираются проводить летние Олимпийские игры-2020 без болельщиков-иностранцев. Такую информацию передало агентство Kyodo.
По его данным, японские граждане с тревогой относятся к сообщениям о выявлениях новых, более заразных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому правительство страны думает сохранить ограничения на въезд иностранных болельщиков на время проведения состязаний.
Окончательное решение будет принято на совместной видеоконференции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) и властей Токио, которая состоится на следующей неделе. Вероятно, оно будет объявлено до конца марта.
Церемония, посвященная началу эстафеты Олимпийского огня, которая назначена на 25 марта. также может пройти без зрителей.
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