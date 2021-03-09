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Агентство Kyodo: власти Японии намерены провести Олимпиаду-2020 без болельщиков-иностранцев

, 17:59 Источник: РБК

Агентство Kyodo: власти Японии намерены провести Олимпиаду-2020 без болельщиков-иностранцев
фото: pixabay.com

В Японии власти собираются проводить летние Олимпийские игры-2020 без болельщиков-иностранцев.
Такую информацию передало агентство Kyodo.

По его данным, японские граждане с тревогой относятся к сообщениям о выявлениях новых, более заразных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому правительство страны думает сохранить ограничения на въезд иностранных болельщиков на время проведения состязаний.

Окончательное решение будет принято на совместной видеоконференции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) и властей Токио, которая состоится на следующей неделе. Вероятно, оно будет объявлено до конца марта.

Церемония, посвященная началу эстафеты Олимпийского огня, которая назначена на 25 марта. также может пройти без зрителей.

ИЧ

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