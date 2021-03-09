Американский хоккеист челябинского «Трактора» похвастался дочкой

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9 марта 2021, 15:57 Анна Семенова

Очаровательная малышка появилась на свет 6 марта. Фото: Инстаграм, @ndbailen

Малышка родилась 6 марта, папа поддерживал маму по Facetime

31-летний нападающий Ник Бэйлен на протяжении трех сезонов в «Тракторе» - лидер в своем сегменте. А тут появился и еще один повод у челябинцев порадоваться за парня. Накануне самого главного женского праздника, 6 марта, Бэйлен стал папой чудесной девочки.

В своем Инстаграме счастливый отец поделился умилительными снимками и рассказал, что в ответственный момент не мог находиться рядом с женой Шелби, так как в эти дни проходили решающие матчи команды. Однако он морально поддерживал супругу по Facetime

Хоккеист признался, что теперь у него есть не только прекрасная королева, но и маленькая принцесса. Малышку назвали Суэйзи Мэй.

Коллеги Бэйлена по хоккейному клубу опубликовали на официальном сайте поздравление и пожелали новоиспеченным родителям сил и спокойных ночей.