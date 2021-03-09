Кикбоксеры из Челябинской области завоевали 30 золотых медалей

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9 марта 2021, 15:40 Татьяна Михайлова

Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера

В Челябинске завершились Всероссийские соревнования на Кубок губернатора Челябинской области по кикбоксингу. Наибольшее количество наград — 104 медали — присуждено южноуральским спортсменам.

В рамках соревнований были организованы чемпионат и первенство Уральского федерального округа по кикбоксингу (фулл-контакт, К1), кроме этого, региональный турнир по поинтфайтингу и лайт-контакту. За победу боролись 65 спортсменов УрФО и Пермского края. По итогам состязаний лучшими стали представители Челябинской области, на втором месте — бойцы из Свердловской области, на третьем — Ханты-Мансийского автономного округа. В зачете у южноуральцев 30 золотых, 27 серебряных и 37 бронзовых медалей.

Президент федерации кикбоксинга УрФО Борис Юсупов отметил высокий уровень конкуренции на прошедших соревнованиях. «Сформировалась очень сильная сборная Уральского федерального округа, которая будет достойно представлять округ на чемпионате и первенстве России», — добавил он.