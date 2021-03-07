Глушаков показал фото с новорождённой дочерью от футболистки ЦСКА

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7 марта 2021, 16:20

Денис Глушаков, фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

У бывшего капитана ФК «Спартак» Дениса Глушакова и футболистки ЦСКА и сборной России Ксении Коваленко родилась дочь. Об этом в воскресенье, 7 марта, спортсмен поделился с поклонниками в Instagram.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Ксения, любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов!» - рассказал он фанатам.

Глушаков добавил, что наворожённую малышку назвали Милой.

Напомним, что у игрока «Химок» есть еще две дочки от первого брака с Дарьей Глушаковой. Пара подала на развод в сентябре 2018 года. Экс-супруга обвинила футболиста в многочисленных изменах.

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