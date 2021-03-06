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Татьяна Сорина заняла девятое место в марафоне на ЧМ в Оберстдорфе

, 16:30

Татьяна Сорина заняла девятое место в марафоне на ЧМ в Оберстдорфе
Татьяна Сорина, фото: Steffen Prößdorf, сайт Википедия

Россиянка Татьяна Сорина 6 марта заняла девятое место в марафоне. Гонку на 30 километров выиграла норвежка Тереза Йохауг. Норвежская лыжница с большим отрывом финишировала первой и выиграла 14-ую медаль на первенствах мира, сравнявшись по этому показателю с главной ФЛГР, легендарной российской лыжнцей Еленой Вяльбе.

Серебро досталось также норвежке Хейди Венг, бронза — шведке Фриде Карлссон. Чемпионат мира завершается завтра в немецком Оберстдорфе.

Сорина стала лучшей из россиянок в гонке классическим стилем на 30 км, - передает RT. Телеканал RT вел прямой репортаж.
Татьяна в составе российской команды завоевала серебро в эстафете.

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