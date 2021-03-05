ФИФА внесла уточнения в правила игры рукой при атаке команды

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5 марта 2021, 18:23 Источник: Взгляд

футбол, фото: pixabay.com

Общее собрание IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций ) сегодня объявило, что не каждое касание мяча рукой является нарушением. Нововведение должно вступить в силу с 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). Теперь случайная игра рукой, в результате которой атакующая команда забила гол или имела возможность для взятия ворот, больше не считается нарушением. При этом, если в развитии атаки случайно сыграл рукой не автор гола, решение о взятии ворот остается на усмотрение арбитра.