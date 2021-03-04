Российские лыжницы выиграли серебро в эстафете на чемпионате мира, растрогав Елену Вяльбе до слёз

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4 марта 2021, 18:38

фото с сайта rusbiathlon.ru

Российские лыжницы выиграли серебро в эстафете четыре на пять километров на чемпионате мира в Обертсдорфе, растрогав легендарную спортсменку, президента Федерации лыжных гонок РФ Елену Вяльбе до слёз.

Российскую команду представляли Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Девушки проиграли Норвегии и выиграли у соперниц из Швеции.

"У меня такое счастье просто за девчонок! Мы все-таки не зря надеялись и верили в них. Я вчера неоднократно говорила, что эстафета — это самая непредсказуемая гонка... Когда мне в рацию говорят не плакать, я говорю, что это хорошие слезы", — сказала Вяльбе в эфире телеканала "Матч ТВ".