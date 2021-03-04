Иван Голубков завоевал золото на этапе кубка мира по лыжам и биатлону среди паралимпийцев
4 марта 2021, 16:59
Спортсмен из Республики Коми Иван Голубков завоевал золотую медаль на этапе кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев. Главным соперником Голубкова на турнире был итальянец Джузеппе Ромеле.
Россиянину удалось победить Ромеле в спринте. А накануне итальянец был сильнее в гонке на пять километров, Иван Голубков завоевал серебро.
Заключительный этап лыжной программы у паралимпийцев состоится 7 марта. Второй этап кубка мира пройдет в Финлядндии Вуокатти.
В министерстве физкультуры и спорта Коми сообщили, что на следующем турнире к 25-летнему Ивану Голубкову присоединится еще одна спортсменка из региона Мария Иовлева.
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