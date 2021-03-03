О гибели из-за снегопада олимпийского чемпиона Александра Блинова рассказал его друг

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3 марта 2021, 08:26 Источник: Московский комсомолец

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Победитель Олимпийский игр-1980 по конному спорту Александр Блинов погиб 9 февраля, замерз насмерть в Подмосковье. О гибели Блинова рассказал его друг Александр Евдокимов.

66-летний олимпийский чемпион перестал выходить на связь с родными с 9 февраля, бесследно исчез. 2 марта тело мужчины обнаружили неподалеку от его дома на территории конноспортивного комплекса около деревни Андреевское в Московской области.

По словам Евдокимова, в день исчезновения Блинов поехал по своим личным делам в Можайск. Чемпион Олимпиады зашел в банк, снял там деньги и направился в супермаркет. Есть кадры с видеокамеры, судя по которым, он уже после выхода из магазина был не совсем в хорошем состоянии.

Друг спортсмена рассказал, что домой Блинов поехал на такси. Водитель высадил его метров за 500 от дома, так как из-за снежных заносов автомобиль не мог проехать дальше.

Но Блинову не удалось преодолеть сугробы. Тело мужчины обнаружили в глубоком снегу неподалеку от конюшни в 150 метрах от дома, где он проживал.

На Олимпийских играх-1980 в Москве Александр Блинов выиграл золото в командном троеборье и завоевал серебряную медаль в личном троеборье.