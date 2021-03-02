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2 марта 2021, 12:56 Источник: РИА Новости, ТАСС

Олег Романцев, фото: Alexander Wilf, globallookpress.com

Футбольный тренер Олег Романцев госпитализирован с инфарктом. Романцева, бывшего главного тренера московского «Спартака» и сборной России по футболу уже прооперировали.

О том, что 67-летний Романцев в понедельник, 1 марта, попал в больницу с сердечным приступом, и его положили в реанимацию, сообщил его коллега Георгий Ярцев. Он был в состоянии средней тяжести.

По последним данным, после перенесенной операции Романцев чувствует себя нормально.

Под руководством Олега Романцева московский «Спартак» выигрывал чемпионат СССР и восемь раз становился чемпионом России.