"Краснодар" и "Урал" сыграли вничью

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1 марта 2021, 10:01

fckrasnodar.ru

В последний день зимы, 28 февраля, на домашнем для "Краснодара" поле команда встретилась с екатеринбургским "Уралом". Матч окончился ничьёй со счётом 2:2.



Инициативу ещё в начале игры перехватили "горожане" — уже на 12-й минуте первый мяч своей команде принёс Магомед Шапи-Сулейманов. Позже защитник "быков" Игорь Смольников был удалён с поля и кубанский клуб остался в меньшинстве, но всё же смог без проблем доиграть до перерыва.



В середине второго тайма "Урал" перехватил преимущество — Рафал Августиняк атаковал ворота "Быков" дважды — на 52-й и 59-й минутах. Оба раза вратарь кубанской команды не смог отбить мяч. Счёт сравнял на 82-й минуте Вильена, а в добавочное время у "Краснодара" даже был шанс забить третий гол, но ворота соперника спас вратарь Ярослав Годзюр.



По итогам матча "Краснодар", после восьми проведённых игр, оказался на восьмой строчке в итоговой турнирной таблице РПЛ с 31 набранным очком. Следующая игра "чёрно-зелёных" состоится 7 марта — они встретятся на выезде с московским "Спартаком".