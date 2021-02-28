Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Фигуристка-одиночница, воспитанница Этери Тутберидзе и ее тренерской группы Камила Валиева выиграла короткую программу в финале Кубка России. Результат Валиевой выше мирового рекорда.
Действующая чемпионка мира среди юниоров получила от судей оценку 88,71.
Второе место по итогам короткой программы заняла Дарья Усачёва. Елизавета Туктамышева - третья. Фигуристы борются за путёвки на чемпионат мира по фигурному катанию.
Алёна Косторная стала только шестой. Воспитанницу Евгения Плющенко опередили Майя Хромых и Анна Фролова. Косторная не стала включать в прокат тройной аксель и допустила серьёзную ошибку при исполнении каскада.
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