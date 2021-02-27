В Челябинске появился современный зал дзюдо

Аргументы Недели → Спорт 13+

27 февраля 2021, 09:40

Фото Юлии Боровиковой (Вечерний Челябинск)

Отремонтировать зал для спортсменов удалось благодаря сотрудничеству частного бизнеса и городских властей.

Новые, дополнительные возможности получили мальчишки и девчонки Советского района Челябинск. Для них, увлеченных дзюдо, в центре Дениса Ярцева «Электрометаллург» открылся еще один зал. Сегодня в нем совершенно новые тренажеры, а занятия по – старому – бесплатные.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru, поздравить детей, родителей и наставников-тренеров с этим событием приехали первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин и глава города Наталья Котова.

- Очень приятно, когда открываются такие объекты, которые дают возможность заниматься спортом в хороших условиях. Еще приятнее, что благодаря поддержке ЧЭМК в центре можно заниматься бесплатно, - сказал Виктор Мамин.

«Электрометаллург» теперь настоящий центр спортивной жизни всего микрорайона и прилегающих поселков.

- Чем больше будет таких центров, тем благополучней будет обстановка в городе, мы будем меньше слышать новостей о каких-то противоправных действиях несовершеннолетних. Сегодня мы очень благодарны социально ответственным партнерам из сферы бизнеса. В свою очередь тоже готовы помогать им, например, для этой школы подыскиваем земельный участок для строительства плоскостной площадки для занятия спортом на открытом воздухе, - пояснила Глава Челябинска Наталья Котова

Отметим, что общая площадь центра дзюдо на улице Кузнецова сегодня составляет около 800 квадратных метров. На втором этаже расположен просторный зал для борьбы, стенка для скалолазания. Здесь тренируются более 200 юных дзюдоистов. На первом этаже расположены просторные душевые, раздевалки и просторная комната ожидания.

Кстати, сейчас идет реконструкция и зала для дзюдо «Электрометаллург» по улице Российской (Дворец спорта ЧЭМК). Во дворце занимаются спортом около 250 ребят.