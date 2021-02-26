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Тарасова оценила фотосессию Туктамышевой для известного журнала: «У нее очень красивое тело. Мне очень понравилось»

, 20:06

Тарасова оценила фотосессию Туктамышевой для известного журнала: «У нее очень красивое тело. Мне очень понравилось»
Елизавета Туктамышева, фото: vk.com/lizatuktamisheva

Знаменитый тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила фото чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой для мужского журнала Maxim.

Не секрет, что для этого журнала девушки фотографируются в нижнем белье, кружевном, очень красивом,
иногда топлес. Отношение к таким снимках у людей разное. Некоторые раскритиковали Лизу Туктамышеву.

А Тарасова поддержала, - сообщает sport24.ru. «У нее очень красивое тело, прекрасная фотоссесия. Все очень красиво сделано, прекрасные фотографии и все профессионально сделано. Я получила удовольствие. Вот такие красивые у нас фигуристки Мне очень понравилось», - похвалила Татьяна Анатольевна фотосессию фигуристки.

Про негативные комментарии высказалась так: «А им какое дело, они ей папой или мамой приходятся? Она большая девочка. Пусть все заткнутся и не лезут туда, куда не надо».

И Тарасовой досталось: «Тарасова, могла бы выражаться покультурнее».

ИЧ

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