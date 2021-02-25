Тайгер Вудс сломал обе ноги в ДТП

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва сообщил, что гольфисту Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинение из-за ДТП, в которое он попал 23 февраля в Калифорнии. Машина спортсмена упала в кювет.
Вильянуэва отметил, что авария, в которую попал Тайгер Вудс, несчастный случай. Кроме того, в полиции гольфист заявил, что ничего не помнит об инциденте. Спортсмен выжил, но сломал обе ноги.
23 февраля Вудс ехал по дороге через город Ранчо Палос Вердес, расположенный неподалеку от Лос-Анджелеса. Через какое-то время он потерял управление автомобилем Genesis и пересек разделительную полосу, вылетел с трассы и упал в кювет. Машина ударилась о дерево и перевернулась.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.