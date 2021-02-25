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Тайгер Вудс сломал обе ноги в ДТП

, 10:21 Источник: МК

Тайгер Вудс сломал обе ноги в ДТП
Тайгер Вудс, фото: Richard Sellers/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва сообщил, что гольфисту Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинение из-за ДТП, в которое он попал 23 февраля в Калифорнии. Машина спортсмена упала в кювет.

Вильянуэва отметил, что авария, в которую попал Тайгер Вудс, несчастный случай. Кроме того, в полиции гольфист заявил, что ничего не помнит об инциденте. Спортсмен выжил, но сломал обе ноги.

23 февраля Вудс ехал по дороге через город Ранчо Палос Вердес, расположенный неподалеку от Лос-Анджелеса. Через какое-то время он потерял управление автомобилем Genesis и пересек разделительную полосу, вылетел с трассы и упал в кювет. Машина ударилась о дерево и перевернулась.

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