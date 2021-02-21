Актер Александр Ряполов будет болеть за «Челбаскет» на матче с БК «Русич»

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21 февраля 2021, 10:31 Галина Новикова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Александр Ряполов встретился с игроками команды, а также поделился с журналистами впечатлениями о городе и планами на будущее.

В столицу Южного Урала приехал известный актер, баскетболист, продюсер Александр Ряполов. Многим из нас бывший челябинец знаком по нашумевшему фильму «Движение вверх», где он сыграл одного из главных героев — баскетболиста Алжана Жармухамедова.

Вчера Александр Ряполов встретился с командой «Челбаскет», уже сегодня он будет болеть за ребят на домашнем матче с БК «Русич» из Курска. Матч начнется в 17.00 по местному времени.

«Челбаскет» — это уникальная команда, — рассказал Александр Ряполов в интервью журналисту медиахолдинга «Гранада Пресс». — Многих ребят я знаю уже несколько лет. Директор клуба Максим Перцев – это мой бывший тренер и капитан нашей товарищеской команды. Я очень пристально наблюдаю за челябинскими ребятами. Десять лет назад мы были на волне какой-то безудержной энергии, но нам не хватало поддержки, административного ресурса. Баскетбол всегда жил в Челябинске, хотя раньше на него не обращали должного внимания».

Александр Ряполов признался, что не был в Челябинске 2,5 года, он был приятно удивлен многим переменам.

- Вижу, что город меняется, появляются новые архитектурные формы, дороги стали лучше, - отметил актер.