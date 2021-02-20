Турнир по хоккею на валенках примет арена «Трактор»

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20 февраля 2021, 11:40

Фото Дмитрия Куткина

Любителей дворового хоккея ждут на ежегодные соревнования. Поддержать участников турнира можно совершенно бесплатно.

21 февраля, в ледовой арене «Трактор» состоится II Сретенский турнир по хоккею на валенках с мячом. Кубок Митрополита Челябинского и Миасского будут разыгрывать восемь команд. Среди игроков хоккеисты движения «Сорок Сороков», команды «Царьград», Законодательного собрания Челябинской области и городской администрации.



Для болельщиков вход свободный. Любители хоккей в валенках смогут не только посмотреть матчи, но и посетить интерактивные зоны, подготовленные организаторами в фойе ледовой арены. Председатель оргкомитета турнира Борис Ваганов уверен: такое мероприятие поможет привлечь население региона к здоровому образу жизни.



- Спорт высоких достижений - это хорошо, но для простых людей важнее дворовый хоккей, в который можно поиграть всей семьей без какого-либо специального оборудования, - отметил Борис Ваганов.



Уточним, 21 февраля, в воскресенье, с 12 часов начнут работать интерактивные зоны, а на 13 часов запланировано торжественное открытие турнира.