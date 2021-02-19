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Аргументы Недели Спорт 13+

«Трактор» выиграл у ЦСКА

, 09:09

«Трактор» выиграл у ЦСКА
Фото пресс-службы ХК "Трактор"

Победа сенсационная и долгожданная. Практически три периода ворота «черно-белых» намертво запечатаны и только под конец матча армейцы их вскрыли.

В начале первого тайма, с передачи Дениса Бодрова нападающий «Трактора» Вячеслав Основин  шайбу в сетку ворот армейцев - 1:0.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru  во втором периоде ни гости, ни хозяева шайб не забивали, зато набрали 14 удалений, по семь на команду.


В завершающий  отрезок матча «Трактор» удвоил счет. Результативные очки заработали автор шайбы Ник Бэйлен и Лукаш Седлак, отметившийся ассистом. За семь минут до финальной сирены ворота Ивана Федотова распечатал воспитанник челябинского хоккея Максим Шалунов.

Итог матча - 2:1 в пользу челябинцев. Последний раз «черно-белые» праздновали победу над ЦСКА в Москве  почти 10 лет назад - осенью 2013 года.

Напомним, следующий матч «Трактор» проведет в Минске против местного «Динамо» 21 февраля.

ГН