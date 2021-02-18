Вечером 18 февраля на домашнем для себя поле "Краснодар" встретится с хорватским “Динамо” из Загреба.
Матч начнётся в 20:55, он будет проходить в рамках 1/16 Лиги Европы. Стоит отметить, что до этого команды ни разу не встречались друг с другом в кубковых матчах.
Известно, что в игре не будут участвовать защитник "Динамо" Садег Мохарамми и, вероятно, фланговый защитник хорватов Марин Леовац. От Краснодара не выступят травмированный Рамирес и, возможно, нападающий Ари и вратарь Матвей Сафонов.
Главный тренер "чёрно-зелёных" Мурад Мусаев охарактеризовал предстоящий матч как тяжёлый и подчеркнул, что ни одной команде в Европе не было бы удобно играть с "Динамо" из Загреба. "Мы настраиваемся на тяжелый поединок", — подытожил наставник "Краснодара".
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