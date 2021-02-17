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Кубанский "Локомотив" разорвал контракт с одним из игроков

, 17:23

Кубанский
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПБК "ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ"

Руководство "Локомотив-Кубань" приняло решение разорвать контракт с одним из игроков.

Из команды уходит Джордан Кроуфорд, игравший на позиции защитника. 32-летний спортсмен, как сообщают в пресс-службе клуба, неоднократно нарушал внутреннюю дисциплину. В "Локо" уточнили, что Кроуфорд без разрешения покидал расположение команды во время подготовки к важнейшим матчам.

Стоит заметить, что американец перешёл к "красно-зелёным" только в этом сезоне, но успел отличиться хорошими показателями в нескольких играх. Однако вице-президент ПБК “Локомотив-Кубань” Гинас Руткаускас заявил, что в команде должны оставаться лишь те, кто заряжен на борьбу, нацелен на результат — только дисциплинированные баскетболисты. "Настоящие профессионалы, те, кто не ставит свои личные цели выше командных", — подвёл черту Руткаускас.

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