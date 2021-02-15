«Трактор» покидает голкипер Александр Судницин

Челябинский хоккейный клуб расторг контракт с хоккеистом по соглашению сторон.
Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на obzor174.ru в этом сезоне голкипер провел 12 матчей в составе «Челмета», его коэффициент надежности — 2.65, процент отраженных бросков — 90.8, сообщает пресс-служба «Трактора».
Для вратаря это был второй переход в челябинскую хоккейную команду. В сезоне 2018/2019 Александр Судницин уже выступал в составе «черно-белых». Тогда голкипер провел за челябинцев 26 матчей, в том числе два в серии плей-офф.
Хоккейный клуб благодарит Судницина за работу и желает дальнейших успехов в карьере.
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