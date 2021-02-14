Сборная России в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура

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14 февраля 2021, 17:59

хоккей, фото: pixabay.com

Сборная России по хоккею в третьем туре Шведских хоккейных игр обыграла сборную Чехии, досрочно оформив победу в Евротуре в сезоне-2020/21. Матч с чехами завершился со счетом 7:4.

Турнир проходит в Мальмё без зрителей. Капитаном российской команды на турнире был Дамир Жафяров. Наставник молодежной сборной России Игорь Ларионов исполнял обязанности главного тренера.

Набрав 24 очка россияне досрочно выиграли общий зачет Евротура. В мае пройдет заключительный этап Евротура, но идущие следом чехи имеют только 11 баллов и догнать российскую команду уже не смогут.