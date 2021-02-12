Еврейский боксёр в Освенциме избивал даже немецких офицеров

Аргументы Недели → Спорт 13+

12 февраля 2021, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Жизнь еврейского боксёра Саламо Аруха можно назвать примером несгибаемости человеческого духа. Он смог выжить даже в концентрационном лагере Освенцим.



Арух родился в греческом городе Салоник в многодетной семье. С раннего возраста мальчик помогал отцу, работая грузчиком в порту. Свободное время Аруха проводил в спортивном зале. Первым его тренером был отец.



В 16 лет парень стал местной звездой, выступая за спортивный клуб. Через несколько лет он выиграл чемпионат Балкан. Спортивная карьера Саламо двигалась вперёд, но в 1941 году Греция была захвачена немцами. Вскоре вся семья попала в гетто. В 1943 году их переправили в Освенцим. Аруха в лагере заметил офицер, который выискивал боксёров для организации забав.



Дважды в неделю проходили бои, на которых Саламо одерживал победу. За весь период заключения Арух провёл более 200 боёв. Комендант смог на этом заработать хорошие деньги. В 1945 году лагерь освободила Красная армия. Через много лет о боксёре был снят фильм. В Израиле Саламо был звездой, хотя на профессиональный ринг взойти больше не смог. В лагере, по словам самого Аруха, ему удалось выжить только благодаря вере, что его родственники остались живы, хотя их уничтожили в первые дни пребывания. Об этом спортсмен не знал до конца войны.



