Еврейский боксёр в Освенциме избивал даже немецких офицеров

Жизнь еврейского боксёра Саламо Аруха можно назвать примером несгибаемости человеческого духа. Он смог выжить даже в концентрационном лагере Освенцим.
Арух родился в греческом городе Салоник в многодетной семье. С раннего возраста мальчик помогал отцу, работая грузчиком в порту. Свободное время Аруха проводил в спортивном зале. Первым его тренером был отец.
В 16 лет парень стал местной звездой, выступая за спортивный клуб. Через несколько лет он выиграл чемпионат Балкан. Спортивная карьера Саламо двигалась вперёд, но в 1941 году Греция была захвачена немцами. Вскоре вся семья попала в гетто. В 1943 году их переправили в Освенцим. Аруха в лагере заметил офицер, который выискивал боксёров для организации забав.
Дважды в неделю проходили бои, на которых Саламо одерживал победу. За весь период заключения Арух провёл более 200 боёв. Комендант смог на этом заработать хорошие деньги. В 1945 году лагерь освободила Красная армия. Через много лет о боксёре был снят фильм. В Израиле Саламо был звездой, хотя на профессиональный ринг взойти больше не смог. В лагере, по словам самого Аруха, ему удалось выжить только благодаря вере, что его родственники остались живы, хотя их уничтожили в первые дни пребывания. Об этом спортсмен не знал до конца войны.
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