Спортсменка из Челябинской области вышла в финал чемпионата мира по фристайлу

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12 февраля 2021, 07:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото: Людмила Ковалева ( Южноуральская панорама)

Анастасия Чирцова стала лучшей на чемпионате мира по фристайлу среди россиянок.

В швейцарском городе Идре, на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс южноуральская спортсменка показала себя лучшей в квалификационных заездах. Анастасия Чирцова получила путевку в финал. В предварительных заездах она стала 11-ой.

Напомним, финальные заезды в дисциплине ски-кросс состоятся в субботу, 13 февраля.



Отметим, что еще один южноуралец - Игорь Омелин, к сожалению не смог удачно пройти квалификационные заезды и вышел из соревнований с 35-ым результатом.



К сведению: 12 и 13 марта горнолыжный комплекс «Солнечная долина» примет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».