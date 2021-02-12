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Аргументы Недели Спорт 13+

Спортсменка из Челябинской области вышла в финал чемпионата мира по фристайлу

, 07:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Спортсменка из Челябинской области вышла в финал чемпионата мира по фристайлу
Фото: Людмила Ковалева ( Южноуральская панорама)

Анастасия Чирцова стала лучшей  на чемпионате мира по фристайлу среди россиянок.

В швейцарском городе Идре, на  чемпионате мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс южноуральская спортсменка показала себя лучшей в квалификационных заездах. Анастасия Чирцова получила путевку в финал. В предварительных заездах она стала 11-ой.  

Напомним, финальные заезды в дисциплине ски-кросс состоятся в субботу, 13 февраля.

Отметим, что еще один южноуралец - Игорь Омелин, к сожалению не смог удачно пройти квалификационные заезды и вышел из соревнований с 35-ым результатом.

К сведению: 12 и 13 марта горнолыжный комплекс «Солнечная долина»  примет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

ГН