Спортсменка из Челябинской области вышла в финал чемпионата мира по фристайлу
12 февраля 2021, 07:36[ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Анастасия Чирцова стала лучшей на чемпионате мира по фристайлу среди россиянок.
В швейцарском городе Идре, на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс южноуральская спортсменка показала себя лучшей в квалификационных заездах. Анастасия Чирцова получила путевку в финал. В предварительных заездах она стала 11-ой.
Напомним, финальные заезды в дисциплине ски-кросс состоятся в субботу, 13 февраля.
Отметим, что еще один южноуралец - Игорь Омелин, к сожалению не смог удачно пройти квалификационные заезды и вышел из соревнований с 35-ым результатом.
К сведению: 12 и 13 марта горнолыжный комплекс «Солнечная долина» примет этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».
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