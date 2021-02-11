Английский ФК "Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу небольшую часть его вложений
11 февраля 2021, 14:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Английский футбольный клуб "Челси", который вот уже почти 14 лет развивается благодаря инвестициям своего владельца Романа Абрамовича, впервые за десятилетие вернул ему совсем небольшую часть вложений.
Но "Челси" так и продолжит зависеть от финансирования владельцем. У клуба есть подтверждение от бенефициара о намерении снабжать "Челси" достаточными ресурсами "в обозримом будущем", - сообщает "Интерфакс".
В целом, несмотря на неизбежные проблемы из-за пандемии коронавируса, приведшие к падению выручки "Челси" за год с 446,7 млн до 407,4 млн фунтов, финансово год был достаточно удачным для клуба: участие в Лиге чемпионов УЕФА и продажа ряда игроков принесли ему прибыль в 32,5 млн фунтов против 96,6 млн убытков год назад.
Российский миллиардер Роман Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов ($223 млн на тот момент). До этого команда только однажды выигрывала чемпионат Англии.
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