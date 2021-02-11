Английский ФК

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11 февраля 2021, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Роман Абрамович, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Английский футбольный клуб "Челси", который вот уже почти 14 лет развивается благодаря инвестициям своего владельца Романа Абрамовича, впервые за десятилетие вернул ему совсем небольшую часть вложений.

Но "Челси" так и продолжит зависеть от финансирования владельцем. У клуба есть подтверждение от бенефициара о намерении снабжать "Челси" достаточными ресурсами "в обозримом будущем", - сообщает "Интерфакс".

В целом, несмотря на неизбежные проблемы из-за пандемии коронавируса, приведшие к падению выручки "Челси" за год с 446,7 млн до 407,4 млн фунтов, финансово год был достаточно удачным для клуба: участие в Лиге чемпионов УЕФА и продажа ряда игроков принесли ему прибыль в 32,5 млн фунтов против 96,6 млн убытков год назад.

Российский миллиардер Роман Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов ($223 млн на тот момент). До этого команда только однажды выигрывала чемпионат Англии.